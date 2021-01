List of COVID-19 Centres in Assam, Details Inside

Here is the list of session sites identified for COVID-19 Vaccination Launch in Assam

Session Sites identified for vaccination Launch in the state of Assam Annexure-2 S.No. Name of State/UT Name of district Name of Session Site Pin Code Facility category (Public / Pvt) Level (Medical colleges / District hospitals / Sub-district hospitals / CHC / PHC-HWC. Mention “Yes”, if site is identified for Video Conferencing 1 Assam Baksa Barama PHC 781346 Public PHC Dr Ravi Boro DH 781372 Public District Hospital 2 Barpeta Fakruddin Ali Ahmed Medical College &Hospital 781301 Public Medical College Barpeta Civil Hospital 781319 Public District Hospital Barpeta Road BPHC 781331 Public CHC 3 Biswanath BiswanathChariali SDCH 784176 Public Sub-district Hospitals 4 Bongaigaon Bongaigaon Civil Hospital 783380 Public District Hospital MG model Hospital Model Hospital Manikpur 783390/783391 Public CHC 5 Cachar SM Dev Civil Hospital 788004/788005 Public District Hospital Silchar Medical College and Hospital 788010/ 788014 Public Medical College 6 Charaideo Sonari SDCH 785690 Public Sub-district Hospitals Chirnag JSB Civil Hospital 783385 Public District Hospital 8 Darrang Mangaldoi District Hospital 784125 Public District Hospital Sipajhar BPHC 784145 Public CHC 9 Dhemaji Dhemaji Civil Hospital 787057 Public District Hospital Gogamukh BPHC 787034 Public CHC 10 Dhubri Dhubri Civil Hospital 783325 Public District Hospital Gauripur CHC 783339/783331 Public CHC 11 Dibrugarh Assam Medical College Hospital 786220 Public Medical College Borbaruah PHC 786001 Public PHC 12 Dima Hasao Umrangso CHC 788931 Public CHC Haflong Civil Hospital 788819 Public District Hospital 13 Goalpara 200 bedded Civil Hospital 783121 Public District Hospital Solace Hospital and Research Centre Pvt Ltd 783121 Private Others 14 Golaghat Golaghat DH 785621 Public District Hospital Bokakhat BPHC 785612 Public CHC 15 Hailakandi S.K. Roy Civil Hospital 788151 Public District Hospital 16 Hojai Jugijan BPHC 782429 Public CHC Lanka BPHC 782446 Public CHC 17 Jorhat Jorhat MCH 785001 Public Medical College Titabor SDCH 785630 Public Sub-district Hospitals 18 Kamrup M Gauhati Medical College & Hospital 781032 Public Medical College YES Sonapur DH 782420 Public District Hospital Marwari Maternity Pvt Hospital 781001/781008 Private Others 19 Kamrup R Tularam Bafana Kamrup DH 781031 Public District Hospital Azara BPHC 781017 Public CHC 20 Karbi Anglong Diphu Medical College & Hospital 782462 Public Medical College Bokajan CHC 782480 Public CHC 21 Karimganj Karimganj Civil Hospital 788710 Public District Hospital Patharkandi BPHC 788724 Public CHC 22 Kokrajhar RNB Civil Hospital, Kokrajhar 783370 Public District Hospital Balajan BPHC 783370 Public CHC 23 Lakhimpur North Lakhimpur Civil Hospital 787051 Public District Hospital Boginadi BPHC 787032 Public CHC Laluk Model Hospital 787053 Public PHC 24 Majuli Garmur SDCH 785104 Public Sub-district Hospitals Kamalabari BPHC 785106 Public CHC 25 Marigaon Morigaon DH 782105 Public District Hospital Nakhola SHC 782410 Public PHC 26 Nagaon Nagaon DH 782001 Public District Hospital Kathiatoli PHC 782427 Public PHC 27 Nalbari SMK Civil Hospital 781304 Public District Hospital Ghoghrapar BPHC 781339 Public CHC 28 Sivasagar Sivsagar Civil Hospital 785665 Public District Hospital Khelua BPHC 785701 Public CHC 29 Sonitpur Tezpur medical College 784010 Public Medical College Yes TIeMS Hospital 784001 Private Others Dhekiajuli CHC 784110 Public BPHC 30 South SalmaraMankachar Gazarikandi BPHC 783128 Public CHC 31 Tinsukia Lokpriya Gopinath Bordoloi Civil Hospital 786125 Public District Hospital Hapjan BPHC 786623 Public CHC 32 Udalguri Udalguri 200 bedded Civil Hospital 784509 Public District Hospital Orang BPHC 784114 Public CHC 33 West Karbi Anglong Kheroni Modal Hospital 782448 Public PHC Donkamokam CHC 782485 Public CHC